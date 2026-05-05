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Villas Piscine à vendre en Desenzano del Garda, Italie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
GH-DV3780. Maison de ville dans une résidence exclusive à Desenzano.Sur les collines verdoya…
$586,100
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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