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Villas à vendre en Desenzano del Garda, Italie

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38 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 131 m²
- Oui. Maison exclusive donnant sur le lac et la terrasse à Desenzano del GardaSitué à 100 m…
$906,110
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 235 m²
GA-V001431. Villa de style Art Nouveau dans le centre de Desenzano del GardaVilla dans le st…
$931,899
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
GH-DV3780. Maison de ville dans une résidence exclusive à Desenzano.Sur les collines verdoya…
$586,100
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AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 137 m²
C'est le cas de GA-V001250. Une partie du manoir avec vue sur le lac à DESENZANO DEL GARDEDa…
$396,203
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 500 m²
GH-DV001434. Villa prestigieuse avec jetée privéeBelle villa de style moderne sur la premièr…
$9,38M
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Villa dans Desenzano del Garda, Italie
Villa
Desenzano del Garda, Italie
Surface 210 m²
GA-V000909. Maison de Rustico à vendre à Desenzano del GardaSitué dans un ancien village car…
$328,216
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GrekodomGrekodom
Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 146 m²
- C'est le cas. Villa appartement neuve à Desenzano del GardaInséré dans un nouveau contexte…
$702,148
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
- C'est le cas. Maison de ville à vendre à Desenzano del GardaDans le centre de San Martino …
$509,907
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 300 m²
GA-V001322. Villa design surplombant le lac de Desenzano del GardaSitué dans la municipalité…
$2,23M
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
GH-230519. Villa de première ligne à Desenzano.Villa de première ligne à Desenzano. Situé da…
$2,93M
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 240 m²
GA-V001210. Villa séparée près du lac avec un grand jardin. Desenzano Del GardaSitué dans le…
$761,930
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Villa 5 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 5 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 200 m²
ABI-802N. Villa exclusive de 3 niveaux avec piscine et belle vue sur le lac de GardeVilla pr…
$3,40M
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-DV3695. Villa avec trois chambres, construite sur la technologie de pointeLa villa, const…
$397,376
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-DV3690. Villa avec trois chambres, construite sur la technologie de pointeLa villa, const…
$444,264
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Villa 5 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 5 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 580 m²
ABI-1246. Belle villa à Desenzano Del GardaBelle villa spacieuse à Desenzano Del Garda est s…
$1,93M
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
- C'est le cas. Belle Villa avec piscine privée à Desenzano del GardaSitué dans un petit qua…
$644,710
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-DV3691. Villa avec trois chambres, construite sur la technologie de pointeLa villa, const…
$420,820
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
GH-DV3012. Grande villa donnant sur le lac dans le centre de Desenzano.Desenzano del Garda, …
$1,23M
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 260 m²
- Oui. Design Villa avec une belle vue sur le lac à Desenzano del GardaSitué dans la municip…
$1,29M
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 560 m²
ABI-1230A. Villa de luxe sur la première ligne du lac de GardeVilla de luxe sur le lac de Ga…
$14,07M
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Villa dans Desenzano del Garda, Italie
Villa
Desenzano del Garda, Italie
Surface 280 m²
GH-240518. Nouvelle villa dans le lieu le plus frais de Desenzano Del GardaVilla en construc…
$2,58M
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 220 m²
ABI-1263A. Villa à Desenzano del Garda avec piscine et jardin privéVilla à Desenzano del Gar…
$1,64M
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Villa 5 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 5 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 400 m²
GA-V00134. Villa individuelle rénovée à Desenzano Del GardaIdéalement situé à quelques centa…
$1,15M
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
ABI-1160A. Villa de style Liberté sur le lac de GardeVilla dans le style de la Liberté avec …
$2,11M
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 994 m²
GH-PV001423. Villa à Desenzano del GardaPrix réduit à 6,8 millions €!!!Ancien prix 8,500,000…
$7,97M
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Villa 4 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
On the outskirts of Desenzano, in a strategic position and within an allotment of important …
$1,35M
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Villa 4 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 4 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
$1,30M
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Inserted within an allotment of important villas, it is possible to realise "VILLA SALO'", a…
$848,517
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Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Inserted within an allotment of important villas it is possible to realise "VILLA MONIGA", a…
$739,031
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Villa 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
In the lush hills surrounding the famous town of Desenzano del Garda, "Villa Del Sogno" stan…
$744,505
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