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Appartements Piscine à vendre en Desenzano del Garda, Italie

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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4905. Appartement donnant sur le lac et la piscineNous vous proposons à la vente un gra…
$505,218
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
- C'est pas vrai. Appartement de trois chambres dans résidence avec piscine à Desenzano del …
$304,772
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4959. Nouveaux appartements dans le centre de DesenzanoDesenzano del Garda, dans un qua…
$697,459
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4916. Appartement neuf avec piscine, près du lacEntre les villes de Desenzano et de Sir…
$443,091
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 116 m²
GH-DV5831. Appartement avec jardin et vue sur le lac.Desenzano del Garda,Nous vous proposons…
$697,459
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4883. Appartement exquis avec piscine dans la zone centraleDans le centre de Desenzano …
$492,324
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