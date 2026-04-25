Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Certaldo
  4. Commercial

Immobilier commercial en Certaldo, Italie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 400 m² dans Certaldo, Italie
Propriété commerciale 1 400 m²
Certaldo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 400 m²
KK-1158. Vignoble, cave à Certaldo - province de Florence - ToscaneDomaine, cave à quelques …
$3,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller