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Villas à vendre en Campiglia Marittima, Italie

1 propriété total trouvé
Villa dans Campiglia Marittima, Italie
Villa
Campiglia Marittima, Italie
Surface 250 m²
KK-020317-1. Villa (vente) » Italie » Toscane » Campilla MarittimaPropriété de 1800, constru…
$3,63M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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