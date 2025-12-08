Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Calabre, Italie

3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Parghelia, Italie
Appartement 2 chambres
Parghelia, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Ocean Blue's new residence is a few steps from the white-fed beaches!  Ocean Blue Residence …
$155,007
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Parghelia, Italie
Appartement 2 chambres
Parghelia, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
For sale is a penthouse 100m from the beach with a large terrace with sea views. The penthou…
$256,525
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Briatico, Italie
Appartement 2 chambres
Briatico, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 2
Secondary apartments in the very pleasant town of Briatico, near the entire infrastructure (…
$70,954
Laisser une demande
