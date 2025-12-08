Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Calabre, Italie

Tropea
6
Vibo Valentia
4
34 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Monasterace, Italie
Appartement 1 chambre
Monasterace, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 3
Appartement avec vue sur la mer en Calabre. Vente urgente,Idéal pour une location quotidienn…
$46,605
Appartement 2 chambres dans Tropea, Italie
Appartement 2 chambres
Tropea, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Two-story apartments in the historical center of Tropea. The apartments are located in the h…
$360,227
Appartement 2 chambres dans Tropea, Italie
Appartement 2 chambres
Tropea, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Apartments in the historic Palazzo in the center of Tropea. The apartments are located on th…
$267,441
NicoleNicole
Appartement dans Vibo Marina, Italie
Appartement
Vibo Marina, Italie
The hotel is located on the first line in the port of Vibo Marina on the famous Costa del Da…
$5,46M
Appartement 1 chambre dans Zambrone, Italie
Appartement 1 chambre
Zambrone, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
Inexpensive apartments in Zambron in a cozy complex with a swimming pool within walking dist…
$109,160
Appartement 2 chambres dans Zambrone, Italie
Appartement 2 chambres
Zambrone, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
Species apartment in Zambron with chic solarium! 特 武 This complex is located in Zambron on…
$185,571
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 4 chambres dans Vibo Marina, Italie
Appartement 4 chambres
Vibo Marina, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 4
Apartments for a villa! Chic apartments in the new complex in Vibo Marina at a special price…
$382,059
Appartement 3 chambres dans Pizzo, Italie
Appartement 3 chambres
Pizzo, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 3
Magnificent apartments in the city of Pizzo ⁇ The apartments are located on the ground flo…
$414,806
Appartement 2 chambres dans Ciro Marina, Italie
Appartement 2 chambres
Ciro Marina, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 1
Small residential complex for only 22 apartments. Located in Torretta di Crucoli. Golden Bea…
$92,786
VernaVerna
Appartement 2 chambres dans Parghelia, Italie
Appartement 2 chambres
Parghelia, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Ocean Blue's new residence is a few steps from the white-fed beaches!  Ocean Blue Residence …
$155,007
Appartement 2 chambres dans Parghelia, Italie
Appartement 2 chambres
Parghelia, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Bordila Apartments 2 just 100 meters from the sea!   The complex is located right on the coa…
$196,487
Appartement 3 chambres dans Soverato, Italie
Appartement 3 chambres
Soverato, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 3
Apartments with an area of 100sq.m. with a luxurious pool and spectacular sea views. Located…
$382,059
Appartement 2 chambres dans Briatico, Italie
Appartement 2 chambres
Briatico, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
First line apartment on the Costa del Day. Located in the small resort town of Briatico. To …
$229,235
Appartement 2 chambres dans Tropea, Italie
Appartement 2 chambres
Tropea, Italie
Chambres 2
Nombre d'étages 1
ATTENTION! Now there is a special offer: apartments from € 90,000! MAIN ABOUT PROJECT: Giard…
$98,244
Appartement 2 chambres dans Zambrone, Italie
Appartement 2 chambres
Zambrone, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
We are glad to present you a cozy apartment in the lovely town of Zabron at an affordable pr…
$141,907
Appartement 2 chambres dans Parghelia, Italie
Appartement 2 chambres
Parghelia, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
For sale is a penthouse 100m from the beach with a large terrace with sea views. The penthou…
$256,525
Appartement 2 chambres dans Briatico, Italie
Appartement 2 chambres
Briatico, Italie
Chambres 2
Lovely sunny apartment in Briatico! The apartments are located in the town of Briatico, near…
$163,739
Appartement 2 chambres dans Tropea, Italie
Appartement 2 chambres
Tropea, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Nombre d'étages 2
PRINCIPAUX PROJETS: Le nouveau complexe est dans un endroit étonnant sur la Costa degli Dei …
$141,907
Appartement 2 chambres dans Lamezia Terme, Italie
Appartement 2 chambres
Lamezia Terme, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
Double apartments in Falerna near Lamezia Terme. 300 meters from the beach. 10 minutes from …
$81,870
Appartement dans Briatico, Italie
Appartement
Briatico, Italie
Nombre de salles de bains 10
Surface 800 m²
The historic building from 1800 with a new renovation. This building belongs to an aristocra…
$633,126
Appartement 2 chambres dans Briatico, Italie
Appartement 2 chambres
Briatico, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 3
Apartments right in the center of Briatico City for those who want the entire infrastructure…
$196,487
Appartement 2 chambres dans Tropea, Italie
Appartement 2 chambres
Tropea, Italie
Chambres 2
Surface 50 m²
Nombre d'étages 2
The renovation of the building for the new complex in Tropea continues. There are 3 apartmen…
$272,899
Appartement dans Ricadi, Italie
Appartement
Ricadi, Italie
? We present to your attention a chic three-level villa near the sea and overlooking Sicily!…
$1,42M
Appartement dans Tropea, Italie
Appartement
Tropea, Italie
Apartments in the historical center of the Tropea. The Palazzo, the historic building where …
$125,534
Appartement 2 chambres dans Zambrone, Italie
Appartement 2 chambres
Zambrone, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Nombre d'étages 3
New apartment in Zambron at an affordable price! The coast of the Gods is the “elite south”,…
$141,907
Appartement 3 chambres dans Vibo Marina, Italie
Appartement 3 chambres
Vibo Marina, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
Apartments for sale are located in the modern complex Versace, in the town of Vibo Marina wi…
$523,966
Appartement 2 chambres dans Briatico, Italie
Appartement 2 chambres
Briatico, Italie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 2
Secondary apartments in the very pleasant town of Briatico, near the entire infrastructure (…
$70,954
Appartement 1 chambre dans Pizzo, Italie
Appartement 1 chambre
Pizzo, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 1
La Terrazza di Pizzo est un imposant complexe résidentiel ultramoderne avec des appartements…
$52,397
Appartement 1 chambre dans Briatico, Italie
Appartement 1 chambre
Briatico, Italie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 2
Apartments in the cozy town of Briatico on the Tyrrrhen coast near the beach surrounded by c…
$109,160
Appartement dans Pizzo, Italie
Appartement
Pizzo, Italie
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Pizzo Beach Club is located next to.Pizzo, 15min from Lamezia Terme International Airport an…
$65,496
