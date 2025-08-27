Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Bergame, Italie

3 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Tavernola Bergamasca, Italie
Villa 8 chambres
Tavernola Bergamasca, Italie
Nombre de pièces 20
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 23 500 m²
Nombre d'étages 2
Manoir du 18ème siècle avec jardin botanique exclusif et vue sur Monte Isola – Lac IseoSitué…
$3,78M
Villa 5 chambres dans Bergame, Italie
Villa 5 chambres
Bergame, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 650 m²
In the hills of Bergamo, near the Upper Town, magnificent villa with great views in a quiet …
$1,81M
Villa 10 chambres dans Bergame, Italie
Villa 10 chambres
Bergame, Italie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 600 m²
The mansion is located in the Senate hills, close to the famous wine cellars of Moscato di S…
$3,37M
