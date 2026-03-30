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Villas à vendre en Assise, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Assise, Italie
Villa 8 chambres
Assise, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Prix mis à jour : 20/03/2025 € 2 200 000 Au cœur de la bea…
$2,55M
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