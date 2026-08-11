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Maisons à vendre en Asolo, Italie

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Asolo, Italie
Maison
Asolo, Italie
Surface 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Complexe résidentiel exclusif à Asolo (Treviso, Vénétie) Un investiss…
$7,29M
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Villa 14 chambres dans Asolo, Italie
Villa 14 chambres
Asolo, Italie
Nombre de pièces 20
Chambres 14
Nombre de salles de bains 16
Surface 1 222 m²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
$9,85M
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