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Appartements à vendre en Arzachena, Italie

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9 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Sassari, Italie
Appartement 5 chambres
Sassari, Italie
Nombre de pièces 11
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74M
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Appartement 2 chambres dans Porto Cervo, Italie
Appartement 2 chambres
Porto Cervo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Appartement dans Cannigione, Italie
Appartement
Cannigione, Italie
Surface 60 m²
IS-190717. Appartements dans un nouveau complexe résidentiel. Cannigione - SardaigneVous pou…
$246,162
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Appartement 2 chambres dans Porto Cervo, Italie
Appartement 2 chambres
Porto Cervo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
We offer a nice flat consisting of 2 bedrooms and a magnificent terrace overlooking the sea.…
$1,04M
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Appartement 1 chambre dans Sassari, Italie
Appartement 1 chambre
Sassari, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
$350,356
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Penthouse 3 chambres dans Porto Cervo, Italie
Penthouse 3 chambres
Porto Cervo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 1 chambre dans Porto Cervo, Italie
Appartement 1 chambre
Porto Cervo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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Appartement 2 chambres dans Sassari, Italie
Appartement 2 chambres
Sassari, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Appartement 2 chambres dans Porto Cervo, Italie
Appartement 2 chambres
Porto Cervo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 111 m²
OC-130319. Квартира в Порто-Черво. СардинияПредлагается изумительная трехкомнатная квартира,…
$761,930
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