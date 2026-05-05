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Villas à vendre en Arona, Italie

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5 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Arona, Italie
Villa 5 chambres
Arona, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
ABI-003I Belle villa sur le lac MajeurMagnifique emplacement, sur la première ligne du lac, …
$3,05M
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Villa 5 chambres dans Arona, Italie
Villa 5 chambres
Arona, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 400 m²
FP-T915. Grande propriété à vendre sur la première colline d'AronaGrande propriété exclusive…
$3,40M
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Villa 3 chambres dans Arona, Italie
Villa 3 chambres
Arona, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 516 m²
FP-T541. Villa avec de belles vues sur le lac MajeurA Arona, avec vue exclusive et magnifiqu…
$2,93M
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AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Arona, Italie
Villa 3 chambres
Arona, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 180 m²
FP-211017. Villa à Arona. Lac Majeur. ItalieA quelques kilomètres du centre-ville d'Arona, s…
$1,35M
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Villa 5 chambres dans Arona, Italie
Villa 5 chambres
Arona, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 113 m²
FP-T703. Villa (vente) » Italie » Lac Majeur » AronaVilla, située dans la zone centrale, sur…
$1,41M
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