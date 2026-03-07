  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Sous-district de Safed

Nouveaux bâtiments à vendre en Sous-district de Safed

Rosh Pina
1
Quartier résidentiel Un hôtel boutique prestigieux et en activité au cœur de rosh pinna.
Rosh Pina, Israël
depuis
$7,84M
Villa Tehila est un hôtel boutique galiléen distinctif et entièrement opérationnel, idéalement situé au cœur du village historique de Rosh Pina, l'une des destinations les plus prisées et enchanteresses du nord d'Israël. La propriété combine une expérience d'hospitalité intime et romantique …
Agence
Immobilier.co.il
