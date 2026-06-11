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Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces dans un immeuble neuf a dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,60M
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ID: 38023
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 228

À propos du complexe

Superbe appartement 3 pièces à vendre dans un immeuble neuf Dizengoff pres de arlozorov Surface habitable : 80 m² + balcon de 7 m² L appartement est vendu entierement meuble Mamad et ascenseur Pas de parking

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Tel-Aviv, Israël
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