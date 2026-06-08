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Quartier résidentiel Maison individuelle de luxe avec piscine – est de raanana

Raanana, Israël
depuis
$18,90M
;
9
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ID: 37948
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

✨ Maison individuelle de luxe avec piscine – Est de Raanana ✨ Dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana Est, à proximité de la synagogue Ohel Ari, cette maison individuelle construite il y a seulement 3 ans offre un cadre de vie rare, moderne et élégant. Répartie sur 8 pièces, la propriété propose de très beaux espaces de réception, une superbe hauteur sous plafond ainsi qu’une circulation fluide pensée pour une vie familiale confortable. ✔️ Piscine ✔️ Ascenseur privatif ✔️ Très grand sous-sol avec salle de cinéma ✔️ Magnifique suite parentale ✔️ Terrasse attenante à la cuisine ✔️ Prestations modernes ✔️ Maison récente de 3 ans seulement Une propriété lumineuse et raffinée, alliant confort moderne, volumes et emplacement recherché.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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