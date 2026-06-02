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Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem mahane yehuda

Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
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5
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ID: 37924
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Agripas, 63

À propos du complexe

En plein centre-ville de Jérusalem, à proximité du Shuk Mahane Yehuda et du tramway. 4 pièces avec une surface de 98.5 m², appartement très ensoleillé et très calme. Vue magnifique de chaque fenêtre sur le parc Sacher et la Knesset. Potentiel d'en faire un 5 pièces. Vendeurs très sérieux. Libre de suite.

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Jérusalem, Israël
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