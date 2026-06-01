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Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,38M
01/06/2026
$3,38M
31/05/2026
$3,37M
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6
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ID: 37156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Emplacement privilégié, à proximité du Royal Beach Hotel et à seulement quelques pas de la mer. Projet boutique de 6 étages avec des prestations haut de gamme et luxueuses. Construction écologique. Vue sur la mer même depuis le premier étage. 1 place de parking pour chaque appartement. Les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agencées.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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