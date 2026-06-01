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Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,90M
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6
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ID: 36985
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement 5 pièces, quartier Harakafot Rishon LeZion, 124 m² bâti, étage 12 sur 27, terrasse ensoleillée 14 m² orientation ouest avec vue dégagée et éternelle sur la mer, orientations nord, ouest et sud, parking souterrain, mamad, 3 ascenseurs, immeuble récent et entretenu, lobby luxueux et salle des résidents, quartier jeune et moderne adapté aux familles, parcs et terrains de sport à distance de marche, expérience de vie confortable, qualitative et luxueuse

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
Loisirs

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