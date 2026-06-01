  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
;
10
Laisser une demande
ID: 37374
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zlatopolski, 7

À propos du complexe

En vente exclusive Dans la prestigieuse rue Halperin À deux pas de la mer, dans une rue calme et agréable entre Ben Yehuda et la mer. Dans un immeuble bien entretenu de seulement 6 appartements. Au premier étage, exposition plein sud Appartement de 103 m² À rénover avec possibilité de transformer en 4 pièces. Triple exposition Ascenseur Abris dans l'immeuble Place de parking au sous-sol

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,56M
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$663,850
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$436,650
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,89M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,73M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Superbe emplacement en plein cœur de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Immeuble neuf avec ascenseur et parking. 67m2 + 12m2 de terrasse. Parfait pour un premier achat ou investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,07M
À seulement 200 mètres de la mer. Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek. Points forts du projet : • Seulement 58 unit…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller