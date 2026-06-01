  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,68M
01/06/2026
$1,68M
31/05/2026
$1,68M
;
3
Laisser une demande
ID: 37289
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 pièces, rez-de-jardin : - 131 m² et 28 m² de jardin à 5.270.000 sh - 113 m² et 35 m² de jardin à 4.720.000 sh Les prix sont sujets à variation et ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,20M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$676,400
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$2,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,68M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,90M
Appartement 5 pièces, quartier Harakafot Rishon LeZion, 124 m² bâti, étage 12 sur 27, terrasse ensoleillée 14 m² orientation ouest avec vue dégagée et éternelle sur la mer, orientations nord, ouest et sud, parking souterrain, mamad, 3 ascenseurs, immeuble récent et entretenu, lobby luxueux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade avec vue dégagée. • Appartement lumineux, bien agencé • Séjour spacieux et ouvert sur l'extérieur • Finition…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages Livrable décembre 2026 Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un no…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller