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Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,382
01/06/2026
$3,382
31/05/2026
$3,373
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4
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ID: 36963
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À Louer - Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 2 pièces (1 chambre + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 9,500 ₪ Contactez-nous pour une vidéo ou une visite. Premium Real Estate Frais d'agence : 1 mois + TVA Numéro de licence : 31928721

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Tel-Aviv, Israël
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