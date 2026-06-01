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Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,89M
01/06/2026
$5,89M
31/05/2026
$5,88M
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ID: 36958
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

À Vendre – Tour Meier, Tel-Aviv Découvrez un appartement d’exception au sein de la prestigieuse Tour Meir, symbole du luxe au cœur de Tel-Aviv. Un cadre de vie incomparable alliant confort, élégance et prestations haut de gamme. Caractéristiques principales : Superficie : 148 m² + 12 m² de terrasse Étage 30 – vue dégagée panoramique, orientation sud-est 4 pièces spacieuses et lumineuses Cave et place de parking privée Résident depuis 3 mois – appartement libre à la vente Prestations de la résidence : Piscine, salle de sport, sauna, hammam, jacuzzi, billard Cave à vin dans l’immeuble Sécurité 24h/24 – 7j/7 Prix demandé : 16 550 000 ₪ Honoraires d’agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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