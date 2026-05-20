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Quartier résidentiel Projet raanana centre ville

Raanana, Israël
depuis
$2,99M
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ID: 36826
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaMaapilim

À propos du complexe

Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des meilleures écoles Du centre-ville & commerces Des parcs et espaces verts Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d’exception : 2 pieces 3 pieces 4 pièces 5 pièces Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

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Raanana, Israël
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