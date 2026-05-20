  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Projet raanana centre ville

Quartier résidentiel Projet raanana centre ville

Raanana, Israël
depuis
$4,64M
;
8
Laisser une demande
ID: 36821
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaMaapilim

À propos du complexe

Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des meilleures écoles Du centre-ville & commerces Des parcs et espaces verts Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d’exception : 2 pieces 3 pieces 4 pièces 5 pièces Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,89M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,29M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet raanana centre ville
Raanana, Israël
depuis
$4,64M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,69M
Superbe emplacement en plein cœur de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Immeuble neuf avec ascenseur et parking. 67m2 + 12m2 de terrasse. Parfait pour un premier achat ou investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,50M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jérusalem limite Bet Vagan Composé de 2 immeubles de 19 étages et un immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez-de-chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de shabbat), bet knesset, salle de sport... Livraison Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$1,20M
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller