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Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,08M
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17
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ID: 36734
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda

À propos du complexe

Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

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Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

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