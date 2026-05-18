  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$3,37M
;
4
Laisser une demande
ID: 36690
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

À propos du complexe

Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques Nous vous proposons des appartements 4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse Orientation Nord-est terrasse souccah Au 1 étage 4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse Orientation Sud-Est 5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientation Sud-ouest 5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest Début travaux Juin 2026 Durée des travaux 42 mois Projet neuf netanya a ne pas manmquer

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Jérusalem, Israël
depuis
$5,472
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,07M
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,20M
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$3,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Appartement avec hauts plafonds et sols d origine dans une veritable maison arabe. Au 1er et dernier etage, 20 marches, impresionnant . Balcon souccah, vue degagee
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Ashdod, Israël
depuis
$1,81M
Une adresse d’exception au cœur d’Ashdod Nouveau programme résidentiel – 6eme arrondissement Au cœur du quartier en plein renouveau de Rova VAV (District 6), Ashdod, à l’angle des rues Bnei Brit et Michashvili, ce nouveau projet résidentiel incarne une vision moderne de l’habitat urbain : él…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,35M
Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1er niveau : vaste séjour avec cuisine, une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2ème niveau : suite parentale particulière…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller