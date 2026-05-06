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Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$15,000
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11
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ID: 36031
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Hamaalot – Centre-ville Petite rue centrale au cœur du centre-ville Appartement au 3e étage sur 5 Ascenseur Pas de parking Balcon de 4 m² 4 pièces – 120 m² 3 toilettes 2 salles de bains Entièrement meublé haut standing Climatisation indépendante dans chaque pièce Chauffage au sol

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Jérusalem, Israël
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