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Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$811,200
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8
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ID: 36399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Situé sur Moshe Dayan face au parc Ashdod Yam et la mer, appartement particulièrement spacieux et lumineux. Emplacement très recherché, produit rare, à 2 pas de tout : City, Marina, la mer, les commerces, moyens de transport.

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Ashdod, Israël
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