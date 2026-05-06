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Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!

Jérusalem, Israël
depuis
$4,90M
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ID: 35563
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ben Zion, 12

À propos du complexe

Exceptionnel, l'un des seuls biens à Kiryat Moché à disposer d'un grand jardin en pleine propriété. Grand trois pièces lumineux avec une triple exposition, à rénover, proche transports, établissements et ligne verte du tram, dans une rue calme, possibilité de le transformer en 4P. 3 mètres de hauteur sous plafond, entrée privative par le jardin, et deux balcons donnant sur jardin. Projet de Pinouy Binouy potentiel. A ne pas manquer !

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Jérusalem, Israël
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