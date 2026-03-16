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Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison familiale, de haut standing, dans un quartier résidentiel avec piscine ? ne rêvez plus ! cette maison est faite pour vous !

Hadera, Israël
depuis
$1,66M
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7
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ID: 34969
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Golda Meir

À propos du complexe

Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ BZH Vous rêvez d’une maison familiale, de haut standing, dans un quartier résidentiel avec piscine ? Ne rêvez plus ! Cette maison est faite pour vous ! ✨ Maison de 5 pièces (178 m²), ✨ Sur un terrain d’environ 500 m² (rare!), ✨ Salon majestueux avec une superbe hauteur sous plafond ! ✨ Belle cuisine sur mesure style « Provence », ✨ Espace dédié et lumineux de salle à manger, ✨ Suite parentale au rez-de-chaussée avec vue sur piscine ! ✨ À l’étage : 3 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée, ✨ Au total : 2 salles d’eau et 3 toilettes, ✨ Climatisations individuelles, ✨ Grande terrasse extérieure avec pergola, ✨ Superbe piscine de 50 m² !! ✨ Plusieurs espaces extérieurs, un magnifique olivier à l’entrée ! ✨ Un grand espace de parking privé. ✨ Située dans le quartier de Bialik/Chlomo, proche de la Yechiva « Knesset Itz’hak », ✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du centre-ville, à environ 15 minutes en voiture de la mer, ✨ Ecoles, jardins d’enfants, synagogues et supermarché à proximité à pied ! ✨ Accès rapide aux routes 4, 2, 6, au train, aux bus… ✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, qu’on puisse vous aider à réaliser le vôtre ! Pour organiser une visite : Ra’hel Benguigui, Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

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Hadera, Israël
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