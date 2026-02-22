  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Coup de fusil ! un appartement de 4 pièces avec ascenseur et parking au centre-ville de hadera !

Quartier résidentiel Coup de fusil ! un appartement de 4 pièces avec ascenseur et parking au centre-ville de hadera !

Hadera, Israël
$454,575
ID: 33535
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Au coeur du centre-ville, dans la rue principale Hanassi, RE/MAX Hadera vous présente un appartement spacieux de 4 pièces sur cour à un prix exceptionnel ! - Appartement ancien d’environ 107 m², - Vaste séjour lumineux, - Cuisine séparée avec coin buanderie, - 3 chambres avec climatisation, - 2 salles d'eau, 2 toilettes, - Au calme, avec vue dégagée sur le quartier Haotsar, - Au 6ᵉ étage et dernier étage, avec ascenseur, - ⁠Lobby bien entretenu, - Une place de parking ! - ⁠Un projet futur de Pinouy Binouy (destruction/reconstruction) en cours BZH ! Une super affaire à durée limitée, un petit budget ! Prime location ! Excellent pour habitation ou investissement ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
