  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa

Propriété d'exception à old jaffa

Tel-Aviv, Israël
$2,51M
14
ID: 33413
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Cette propriété située à Old Jaffa offre une opportunité remarquable à la fois pour des usages résidentiels et commerciaux. Située à proximité immédiate d'attractions notables telles que des galeries d'art, des boutiques, des cafés, des restaurants, le port historique de Jaffa, le bord de mer et le marché aux puces animé, elle offre un cadre inégalé pour profiter de l'atmosphère vibrante de la région. Ce bâtiment de studios/appartements est une propriété privée, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Il peut être aménagé en résidence privée avec la possibilité de concevoir un espace ouvert mettant en valeur une hauteur sous plafond impressionnante d'environ 7 mètres. Alternativement, il est parfaitement adapté à un usage commercial, comme des locations à court terme via des plateformes telles qu'Airbnb. S'étendant sur environ 152 m2, la propriété comprend six unités entièrement équipées. Chaque unité est meublée et comprend une kitchenette ainsi qu'une salle de bain privée, prêtes à être occupées immédiatement. Cette propriété polyvalente représente une opportunité d'investissement de premier choix dans l'un des emplacements les plus prisés d'Old Jaffa. Pour plus de détails ou pour organiser une visite de cette propriété, veuillez nous contacter.

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,51M
