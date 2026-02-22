Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Cette propriété située à Old Jaffa offre une opportunité remarquable à la fois pour des usages résidentiels et commerciaux. Située à proximité immédiate d'attractions notables telles que des galeries d'art, des boutiques, des cafés, des restaurants, le port historique de Jaffa, le bord de mer et le marché aux puces animé, elle offre un cadre inégalé pour profiter de l'atmosphère vibrante de la région.
Ce bâtiment de studios/appartements est une propriété privée, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Il peut être aménagé en résidence privée avec la possibilité de concevoir un espace ouvert mettant en valeur une hauteur sous plafond impressionnante d'environ 7 mètres. Alternativement, il est parfaitement adapté à un usage commercial, comme des locations à court terme via des plateformes telles qu'Airbnb.
S'étendant sur environ 152 m2, la propriété comprend six unités entièrement équipées. Chaque unité est meublée et comprend une kitchenette ainsi qu'une salle de bain privée, prêtes à être occupées immédiatement. Cette propriété polyvalente représente une opportunité d'investissement de premier choix dans l'un des emplacements les plus prisés d'Old Jaffa.
Pour plus de détails ou pour organiser une visite de cette propriété, veuillez nous contacter.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour