Quartier résidentiel Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe à bat yam

Un nouvel appartement avec une vue panoramique imprenable sur la mer et la bande urbaine. Situé à un étage élevé de l'un des développements les plus intrigants - la tour de luxe de 32 étages Aura Pivko à Bat Yam, avec sa liste impressionnante de caractéristiques et d'équipements. Situé à seulement 200 mètres de la station de métro léger, il offre une accessibilité maximale à la métropole de Tel Aviv. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des institutions culturelles et éducatives, des cafés, des centres commerciaux et plus encore. Le projet a été conçu par l'un des architectes les plus respectés d'Israël, Ilan Pivko. Il propose une variété d'appartements spacieux, conçus dans un style new-yorkais avec de grandes terrasses donnant sur la mer et le boulevard vert. L'appartement offre une surface habitable de 77 m² avec une terrasse supplémentaire de 22 m². La pièce à vivre comprend un salon spacieux, une cuisine design ouverte, trois chambres et deux salles de bains. Il dispose d'une place de parking. Veuillez nous contacter pour plus de détails