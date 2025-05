Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer

À Louer : Monbaz 3, Centre-ville Étage : 6ᵉ​ Pièces : 2​ Balcon : Oui​ Parking : Oui​ Meublé : Non​ Disponible à partir du : 15 juin 2025​ Loyer : 6 200 NIS​ Charges de copropriété (Va'ad Bayit) : 550 NIS par mois​ Semerenko Group Taxe municipale (Arnona) : Environ 4 500 NIS par an​ You said: במרכז העיר , דירת 2 חדרים בבניין חדש , מרווחת . ממוקם ברחוב מבוקש . מרפסת 1 וחניה 1 . לא מרוהט . לובי ושומר ChatGPT said: Traduction en anglais : City Center – Spacious 2-Room Apartment in a New Building Located on a sought-after street, this apartment offers:​ HomeFinder France +1 Century 21 +1 1 balcony​ Zillow +7 Logic-Immo +7 Century 21 +7 1 parking space​ SeLoger +1 Apartments +1 Unfurnished​ Lobby with security guard​ Traduction en français : Centre-ville – Spacieux Appartement 2 Pièces dans un Immeuble Neuf Situé dans une rue recherchée, cet appartement offre :​ Logic-Immo +1 Century 21 +1 1 balcon​ Figaro Immobilier +15 Century 21 +15 Apartments +15 1 place de parking​ Non meublé​ Log in or sign up to view +9 Apartments +9 HAR.com +9 Hall d'entrée avec gardien​ HomeFinder France +1 Century 21 +1 Sources Search