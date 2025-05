Quartier résidentiel Un bâtiment éclectique au cœur de tel aviv

Cette propriété exceptionnelle, située au cœur de Tel Aviv, est un bâtiment historique et éclectique conçu à l'origine en 1926 par Yehuda Magidovich, premier ingénieur en chef de la ville et figure clé de son patrimoine architectural. Reconnue comme faisant partie de la Ville Blanche de Tel Aviv et désignée pour la préservation, la propriété est idéalement située dans une rue recherchée près du boulevard Rothschild, offrant une proximité avec des centres de loisirs et d'affaires de premier plan. D'une superficie de 300 m2, elle comprend des permis de construire pour environ 550 m2 de développement, adaptés à une résidence privée telle qu'une maison de ville ou un immeuble d'appartements. Dans le cadre d'un projet de préservation et de renouvellement, la structure originale de 3 étages sera transformée en un bâtiment de 5 étages, doté d'équipements modernes tels que des parkings, un ascenseur, un sous-sol et un toit, tout en préservant son intégrité historique.