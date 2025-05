Quartier résidentiel Appartement à vendre rue kibbutz galuyot, baka- jerusalem immobilier 026786595

Réalisez votre rêve de vivre au cœur du quartier prisé de Baka ! Appartement spacieux de 5 pièces, d'une superficie de 108 m², situé au premier étage d'un immeuble de 3 étages. L'appartement nécessite une rénovation complète, vous offrant la possibilité de le personnaliser selon vos goûts. Il dispose d'un grand balcon avec vue dégagée, offrant calme et tranquillité. Avec trois expositions (est, nord et ouest), l'appartement est particulièrement lumineux. De plus, une cave privée est incluse, et il y a de nombreuses possibilités de stationnement dans la rue. Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans un environnement paisible et central à la fois. Contactez-nous pour planifier une visite rapidement !