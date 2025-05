Quartier résidentiel Appartement de rêve à ramat gan

Nouveau sur le marché ! Magnifique appartement dans un projet neuf et de qualité en plein coeur de Ramat Gan. Pourquoi cet appartement est-il si spécial ? •76 m² parfaitement agencés •Terrasse spacieuse de 12,5 m² - parfaite pour des petits déjeuners ensoleillés ! •Etage élevé - vue panoramique sur la ville •Façade donnant sur la rue Haroeh - lumière naturelle et beaucoup d'air •Parking avec ascenseur Pourquoi devriez-vous être intéressé ? - Immeuble neuf - livré il y a moins d'un an - Emplacement central et recherché - Quartier jeune et dynamique - parfait pour les jeunes familles ou les investisseurs - Conception soignée et haute qualité de construction C'est votre chance d'emménager dans un appartement neuf et design dans un emplacement de premier ordre ! Vous cherchez un investissement immobilier ? C'est exactement l'appartement qu'il vous faut - la forte demande locative dans la zone promet un excellent rendement ! Ne manquez pas cette opportunité ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et constater par vous-même l'énorme potentiel de cet appartement