Quartier résidentiel Écologique et moderne, dans le nouveau quartier d?hertzliya, 100 m², avec 20 m² de terrasse privée

Dans le nouveau quartier dʼHertzliya, Écologique et Moderne Découvrez cet appartement lumineux et spacieux situé dans le tout nouveau quartier d'Hertzliya, un lieu où modernité et respect de l'environnement se rencontrent. Cet appartement de 100 m², avec 20 m² de terrasse privée, vous offre un cadre de vie agréable et serein, au cœur d'un quartier résolument écologique. Caractéristiques principales : • Surface habitable : 100 m² + 20 m² de terrasse. • 3 chambres : dont une suite parentale avec salle de bain privative. • Salon lumineux : avec accès direct à la terrasse. • Cuisine ouverte : • 2 places de parking : pour votre confort et sécurité. • Cave : pour un espace de rangement supplémentaire. L'appartement est conçu avec des matériaux écologiques et des équipements à faible consommation d'énergie, afin de vous offrir un cadre de vie durable et respectueux de l'environnement. Le quartier d'Hertzliya, en pleine expansion, propose un cadre de vie agréable avec des espaces verts, des commerces locaux et des infrastructures modernes. Idéalement situé, cet appartement vous permettra de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle à quelques minutes des transports et des commodités.