Quartier résidentiel Charmant duplex avec vue sur le parc à baka - jerusalem immobilier 026786595

Découvrez une expérience de vie vraiment unique au cœur de Baka, Jérusalem. Ce duplex niché dans un petit immeuble en pierre, redéfinit le confort et la commodité. Avec 2 étages, un ascenseur et une tranquillité sereine, cette propriété offre un charme intemporel. Points forts de la propriété : Emplacement privilégié : Situé dans le quartier recherché de Baka, ce duplex est parfaitement positionné pour profiter du meilleur de la vie en ville tout en étant entouré de verdure et de parcs. A proximite immediate : le parc mais aussi plusieurs synagogues ( communaute Yedidia pour les anglos, Kol Sasson avec un centre d etudes , Emouna, ou encore Guedalia), des jardins d enfants et de bonnes ecoles (Efrata),le centre communautaire de Baka et ses activites sportives pour jeunes et moins jeunes, et encore le centre commercial Hadar , la zone de chalandise de Talpiot et tous les supermarches. Bien desservi par de nombreux bus, proche de la promenade qui mene a l Ancienne Gare, vraiment un emplacement ideal. Vue sur le parc : Plongez dans la beauté de la nature avec une vue imprenable sur le parc adjacent depuis le confort de votre propre maison. Aménagement intelligent : le niveau inférieur abrite un salon confortable et lumineux avec un accès direct à un balcon propice à la détente et pouvant même accueillir une souccah traditionnelle, un coin repas, une grande cuisine, une chambre confortable avec une salle d eau. Montez au niveau supérieur où vous trouverez dles chambres offrant une polyvalence pour une famille grandissante ou pour accueillir des invités, ainsi que deux salles de bain complètes. Confort : Profitez du confort toute l'année avec un calme absolu, une luminosite exceptionnelle, un chauffage au gaz et une climatisation complète dans toute la résidence. Stationnement et solution de stockage : un grand box parking couvert permet non seulement de garer votre voiture a l abri du soleil et du froid mais aussi d amenager au fond un coin cave pratique pour un espace de stockage supplémentaire, vous permettant de garder vos espaces de vie sans encombrement, Offrez-vous l'expérience de vie en duplex, où l'emplacement pastoral rencontre le charme classique. Cette belle propriété est la meilleure opportunité pour une famille de vivre dans ce quartier confortable. L appartement est aussi disponible meuble a la location pour 3 mois a partir du 1er avril au prix de 7500 shekels par mois. Organisez une visite aujourd'hui pour saisir l'opportunité de posséder un très beau duplex au cœur de Baka. Contactez-nous au 026786595 pour planifier votre visite privée.