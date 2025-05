Quartier résidentiel Prix exceptionnel une maison de rêve dans le quartier résidentiel recherché de neve 'haim à hadera !!!

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans la catégorie “COLLECTION”, au sein du quartier résidentiel recherché de Neve ‘Haïm, à environ 5 minutes en voiture de la mer, une maison de rêve de 6 + 1 + 1 pièces !!! Ses caractéristiques : - 260 m2 sur un terrain de 400 m2, - Un espace de vie luxueux, avec une magnifique hauteur sous-plafond dans le salon, - 5 chambres à coucher à thèmes, dont une suite parentale de standing, et une pièce sécurisée, - Une salle de sport, - Un grand espace de jardin avec une piscine, - Une cuisine extérieure, un parcours Ninja et bien d’autres surprises ! - Et en plus, une pièce indépendante ! Bref, une maison de rêve, avec une pointe de magie ? pour les parents, comme pour les enfants ! Béezrate Hashem, Beya’had ou BeSim’ha Nénatséa’h ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Ra’hel Benguigui.