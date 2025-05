Quartier résidentiel En exclusivité une maison cosy dans le quartier neve haïm à hadera.

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente une maison spacieuse, avec son agréable jardin dans un quartier calme et apprécié des familles francophones ! Ses caractéristiques : - Maison de 5.5 pièces de 170 m², - Terrain de 350 m², - Pièce à vivre lumineuse, - Cuisine Casher, - Une chambre sécurisée au rez-de-chaussée, - 4 chambres supplémentaires, - Une cave et 2 places de parking, - Quartier traditionaliste proche des synagogues et des écoles, - Proche des axes autoroutiers 2 et 4, et à 10 minutes en voiture de la mer. Une maison agréable, remplie de bonnes ondes, agrémentée de son grand jardin et sa terrasse ensoleillée ! Beezrat Hachem, Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !