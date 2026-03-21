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Loyer mensuel de appartements en Netanya, Israël

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Appartement 4 chambres dans Netanya, Israël
Appartement 4 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Rue Nitza, Netanya Cet appartement est idéal pour les amoureux de la mer, à seulement quelqu…
$2,665
par mois
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Appartement 4 chambres dans Netanya, Israël
Appartement 4 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET P…
$2,665
par mois
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