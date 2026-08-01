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Loyer mensuel de penthouses en Netanya, Israël

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Attique 4 chambres dans Netanya, Israël
Attique 4 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
À louer : penthouse luxueux en centre-ville, dans une rue calme. Situé dans un nouvel immeub…
$3,924
par mois
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Attique 5 chambres dans Netanya, Israël
Attique 5 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Penthouse de 150 m² habitables avec 3 terrasses vue mer panoramique de 150 m². Ascenseur Shabbat
$3,008
par mois
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