Deuxième citoyenneté en Israël

À propos du programme d'immigration

Conformément à la loi sur le retour (rapatriement), la délivrance d'un passeport israélien (Darcon), qui vous autorise à entrer sans visa dans plus de 161 pays du monde, y compris les pays de l'UE, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis.

Israël offre plusieurs voies d'immigration, la plus notable étant Aliyah en vertu de la loi du retour, qui permet aux juifs, aux personnes d'ascendance juive et à leurs conjoints d'immigrer et d'obtenir la citoyenneté israélienne. Parmi les autres options, mentionnons les visas de travail, l…
