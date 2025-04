Résidence permanente en Israël

À propos du programme d'immigration

Israël offre plusieurs voies d'immigration, la plus notable étant Aliyah en vertu de la loi du retour, qui permet aux juifs, aux personnes d'ascendance juive et à leurs conjoints d'immigrer et d'obtenir la citoyenneté israélienne. Parmi les autres options, mentionnons les visas de travail, les visas d'étudiants et les permis de résidence pour regroupement familial ou pour raisons humanitaires. Aliyah est administré par l'Agence juive et le Ministère israélien de l'intégration et d'Aliyah, soutenant les nouveaux immigrants (olivier) avec le logement, les cours de langue hébraïque (Ulpan) et l'aide financière.