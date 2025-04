Digital Nomad Hub

À propos du programme d'immigration

Talents du monde entier, préparez-vous !

Si vous souhaitez développer votre startup ou travailler à distance depuis l'Europe - le pôle polonais des nomades numériques - c'est votre choix !

Nous créons des opportunités et réunissons les entrepreneurs et les freelances les plus talentueux du monde entier. Notre écosystème vous aidera à développer votre activité mondiale en vous concentrant sur les aspects les plus importants, et le hub se chargera des tâches opérationnelles restantes liées aux questions juridiques, à la comptabilité et à la fiscalité.

En participant au pôle polonais des nomades numériques, vous et les membres de votre famille pouvez vous installer légalement et vivre en Europe, recevoir des permis de travail et obtenir un permis de séjour immédiat pour une durée maximale de trois ans, qui peut être prolongé et vous pouvez obtenir la citoyenneté de l'UE. En nous choisissant, vous bénéficiez d'un service de boutique d'un gestionnaire personnel qui vous accueillera à l'aéroport, vous aidera à vous installer dans les meilleurs appartements de la capitale, vous fournira les conditions nécessaires à une vie confortable sur votre demande individuelle.

Voyagez dans l'espace Schengen à des fins professionnelles et personnelles sans limites. Profitez de toutes les opportunités de travailler avec des clients du monde entier et construisez votre avenir avec nous !