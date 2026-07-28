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Propriétées résidentielles à vendre en Conseil régional Hof HaSharon, Israël

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1 propriété total trouvé
Penthouse 6 chambres dans Tel Aviv Subdistrict, Israël
Penthouse 6 chambres
Tel Aviv Subdistrict, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 175 m²
Référence : HR 141 Quartier : Glil Yam, proche de la mer Magnifique penthouse neuf kablan 6 …
$4,59M
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Caractéristiques des propriétés en Conseil régional Hof HaSharon, Israël

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