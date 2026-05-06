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Propriétées résidentielles à vendre en Hatzor-Haglilit, Israël

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1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Hatzor-Haglilit, Israël
Appartement 4 chambres
Hatzor-Haglilit, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 133 m²
À Kiryat Moshe, nouveau sur le marché : Idéalement situé à proximité du tram (ligne verte), …
$5,50M
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