Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Bet Shemesh, Israël

;
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Bet Shemesh, Israël
Villa 5 chambres
Bet Shemesh, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 124 m²
Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté …
$1,69M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bet Shemesh, Israël

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller