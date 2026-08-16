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Propriétées résidentielles à vendre en Bet Shemesh, Israël

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4 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Bet Shemesh, Israël
Appartement 4 chambres
Bet Shemesh, Israël
Nombre de pièces 4
Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté …
$878,800
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Appartement 3 chambres dans Bet Shemesh, Israël
Appartement 3 chambres
Bet Shemesh, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 83 m²
Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté …
$743,600
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Villa 5 chambres dans Bet Shemesh, Israël
Villa 5 chambres
Bet Shemesh, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 124 m²
Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté …
$1,69M
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DD CO DEDD CO DE
Appartement 5 chambres dans Bet Shemesh, Israël
Appartement 5 chambres
Bet Shemesh, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 123 m²
Nouveau projet sur Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côt…
$1,01M
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